Una “faccia” su Marte. Il web: «E' dell'orso Juan Carrito»

L'immagine dell'orso Juan Carrito sbarca anche sul pianeta Marte. Due occhi, il naso e la bocca socchiusa, sembrano rappresentare il muso di un orso. È la formazione geologica, bizzarra, ripresa sulla superficie di Marte, dalla sonda Mro della Nasa, che ha fatto il giro del web. In molti, chiaramente fantasticando, hanno attribuito l'evento e in particolare l'immagine, alla morte di Juan Carrito che tanto scalpore ha destato. Come per dire, che sulla terra, non c'era posto per lui.

Rimarrà sempre vivo il ricordo del simpatico plantigrado, travolto sulla Statale 17, nel Comune di Castel di Sangro. C'è chi vorrebbe realizzare una statua, o chi, come il sindaco di Castel Di Sangro e presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, vorrebbe conservare le sue ceneri. «Ho incontrato il sottosegretario di Stato per il Ministero dell'Ambiente, Claudio Barbaro- scrive Caruso- per affrontare i temi legati alla messa in sicurezza delle strade interessate dalla fauna selvatica. Un tema attuale, che deve assumere priorità, poiché esso costituisce una vera emergenza».