Mara Venier come sta: «Paresi totale a tutta la faccia». Domenica In non va in onda

Oggi Mara Venier con Domenica In non andrà in onda e in molti si sono chiesti come sta la conduttrice. La puntata del contenitore domenicale, tuttavia, era stata già sospesa e il problema di salute dopo l'intervento ai denti è arrivato soltanto in seguito. Venier, infatti, ha denunciato sui social di aver subito le complicanze di un intervento odontoiatrico. Questo, però, non è il vero motivo dietro lo stop del programma.

Il post

«La prossima settimana non andremo in onda – aveva annunciato la scorsa puntata – al posto di Domenica In ci sarà la partita degli Europei». Poco tempo dopo il post con la foto post-operatoria e il racconto di come parte della faccia fosse stata paralizzata per la lesione di un nervo. Ora la conduttrice è in convalescenza, circondata dall'affetto dei propri cari e riposta le stories dei colleghi che le augurano pronta guarigione.

«Paresi totale»

«Non ce la faccio, sono tornata a casa, ma ho una paresi totale a tutta la faccia: bocca, naso, guancia. Faccio fatica a riprendermi. Spero di riuscire ad andare in onda da domenica 20 giugno», aveva confidato al Corriere della Sera in merito all'impianto che il dentista le ha messo lesionandole il nervo. «Doveva essere una cosa veloce - aveva proseguito -, invece è stato un intervento di 8 ore. Ero a pezzi. Le mie giornate sono davvero terribili, la mia vita è cambiata».

Ultimo aggiornamento: 17:58

