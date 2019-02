Posta il video del furto sui social i carabinieri arrestano un trentenne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - E’ finito in carcere uno dei tre autori del furto ai danni del comando di vigili urbani di Fermo. Grazie a internet i carabinieri del Nucleo Operativo e radiomobile della compagnia di Fermo, al termine di una attività d’indagine, hanno identificato tre giovani – tra i 18 e i 30anni, un argentino e due marocchini, tutti residenti nel Fermano - responsabili del furto di una macchina fotografica, una ricetrasmittente, una paletta per la circolazione stradale, un precursore per alcoltest e una torcia.Il materiale si trovava all’interno delle autovetture di servizio della polizia locale che i tre hanno danneggiato con atti vandalici, durante uno “sballo” del sabato notte. Gli autori, la notte tra sabato e domenica scorsi, infatti, si erano introdotti all’interno del piazzale recintato del comando di polizia locale, in piazza Dante, dove si sono accaniti su due autovetture dei vigili parcheggiate e chiuse. Dopo aver visionato gli impianti di videosorveglianza della zona e, rilevata la giovane età degli autori, i militari dell’Arma hanno proceduto a un monitoraggio della rete internet, riscontrando che uno dei tre responsabili aveva filmato l’intera scorribanda, pubblicandola su un social network.Condividendo gli elementi probatori acquisiti, l’autorità giudiziaria ha emesso una misura restrittiva in carcere, con l’accusa di furto e danneggiamento aggravato in concorso, a carico del 30enne – responsabile, il sabato successivo, anche dell’aggressione ai danni di un carabiniere del comando provinciale di Fermo, durante un controllo di polizia – non ritenendo però sussistenti, a carico degli altri due giovani coinvolti, le esigenze cautelari.