Porto San Giorgio, tremendo schianto all'incrocio tra la Statale e via Collina: due feriti

PORTO SAN GIORGIO I Vigili del fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi nell’incrocio tra via Collina e la SS.16 a Porto San Giorgio per un incidente stradale tra un’autovettura ed un autocarro. Gli occupanti dell’auto sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Fermo per accertamenti.

Vigili del fuoco sul posto con una autobotte

La squadra di Fermo intervenuta con un’autobotte ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Sul posto anche i Carabinieri di zona e la Polizia Locale