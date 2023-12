FERMO Le parrocchie del centro storico di Fermo si rimettono in gioco e “riempiono” nuovamente di presepi la città. Si inizia dalla mostra di presepi nell’Oratorio di San Domenico, in Largo Maranesi. Oltre ai presepi “più tradizionali” in mostra grazie alla collaborazione di Domenico Nucci e Natalino Mattieto, in oratorio è stato allestito anche un meraviglioso Albero di Natale all’uncinetto realizzato da alcune volontarie della parrocchia e di varie altre parti d’Italia.

APPROFONDIMENTI IL GIOCO Torna il Fantasanremo (made in Marche), ecco quanto valgono i cantanti in gara: le quotazioni e il regolamento

L’albero

Un grande albero di tre metri di altezza composto da più di 250 centrini cuciti insieme, al cui interno è custodita una scena della natività. Più di venti sono invece i presepi realizzati dai parrocchiani di San Domenico, San Francesco e Santa Lucia nell’ambito del concorso “Svicolando fra i Presepi a Fermo”. Giunti alla 6° edizione, le Parrocchie del centro storico, in collaborazione con la contrada San Martino, ogni anno invitano tutti a realizzare presepi o “semplici natività” su finestre, balconi e davanzali che si affacciano su vie e vicoli del centro storico. Al piacere di passeggiare per i vicoli del centro storico si unirà così la sorpresa di trovare scene della nascita di Gesù. Anche le Chiese non sono da meno: in Cattedrale, nella Cappella dell’Immacolata Concezione, sarà possibile ammirare il “Presepe al Castello” del presepista Pietro Macerata ed il “Presepe al Borgo”, del presepista Andrea Pistolesi; San Francesco, con la Natività al centro della scalinata dell’altare maggiore; la Chiesa della Pietà, Santa Lucia, con i diorami di Anna Ferri e San Domenico, all’interno della quale, oltre al presepe allestito sotto l’altare maggiore, sarà possibile trovare la splendida Natività del Baciccio (Giovan Battista Gaulli) nella cappella del Rosario. Non ultimo, il Centro don Ricci riaprirà le porte del meraviglioso Presepe Poliscenico meccanico. Presepi visitabili fino al 7 gennaio.