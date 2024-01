L'ultimo saluto a Marco: «Ciao Corvo, ci mancherai. Insegnante, pizzaiolo, persona lumimosa e amico vero»

FERMO - «Ciao Corvo, ci mancherà la tua genuinità e la tua luminosità». Così gli amici oggi nella chiesa di San Giuseppe Artigiano a Marina Palmense hanno salutato per l'ultima volta Marco Corvatta. Il funerale del giovane di 28 anni, venuto a mancare il primo dell'anno, dopo un malore, è stato celebrato da don Francesco Chiarini. La celebrazione è stata trasmessa anche all'esterno, dove numerosissima era presente tutta la comunità.

«Di fronte a queste tragedie - ha spiegato don Francesco - non sappiamo come comportarci, è un fatto frustrante.

Anche Cristo, di fronte alla morte del suo amico Lazzaro pianse». La messa in ricordo di Marco, ci sarà domenica 11 gennaio alle 10 nella chiesa di San Giuseppe Artigiano. Tantissimi i giovani che erano presenti per dare a Marco l'ultimo saluto e accompagnarlo verso l'ultimo viaggio: «Ci ha lasciato - dicono - più certezze di chiunque altro, come fratello, amico curioso e altruista, come pizzaiolo e come insegnante, un modello esemplare, una persona luminosa che continuerà ad illuminare i nostri giorni con la sua luce».

Marco era era una figura eclettica: professore di filosofia di talento e instancabile pizzaiolo. La sua inclinazione ad aiutare chiunque ne avesse bisogno era un tratto distintivo che ha toccato molte vite. Amante della poesia di Pasolini, Marco aveva una particolare predilezione per un componimento dedicato a sua mamma, Giuliana. Ed è proprio con Pasolini che la mamma lo ha salutato: «È difficile dire con parole di figlio ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio. Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore, ciò che è stato sempre, prima d’ogni altro amore».