Emma l'ultima nata a Fermo nel 2023, il primario Scartozzi: «In un anno 610 parti»

FERMO - «Il nostro 2023 all'ospedale Murri si chiude con una tenuta del numero dei parti (610) rispetto allo scorso anno, il che non è poco visto il calo nazionale delle nascite». E' quanto fa sapere Alberto Maria Scartozzi, direttore del Dipartimento materno-infantile dell'Ast Fermo e direttore della Uoc Ginecologia-Ostetricia dell'ospedale Murri di Fermo.

E visto che non ci sono - almeno per il momento - altri parti programmati, l'ultima nata al Murri, per questo 2023, è la piccola Emma Alessandrini, nata ieri alle 16,37 con un peso di 3.320 kg. La piccola Emma e la mamma Serena Palmucci sono state seguite ed assistite dal dr. Colageo, dalle ostetriche Paolella, Finocchietti e Mancini, e dalle infermiere Salvatori e Boccadoro. Si è trattato di un parto spontaneo e allattamento al seno. Il papà di Emma, Federico Alessandrini ha assistito al travaglio ed al parto. Tutti i papà che lo vogliono, infatti, che possono assistere al travaglio, al parto ed anche ai tagli cesarei programmati. Il tutto, in attesa del primo nato del prossimo anno.