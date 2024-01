Parto record all'ospedale di Macerata: Bianca nasce a mezzanotte in punto per la grande gioia di Federica e Andrea

MACERATA - Se non è un record questo.... Sono originari dell’Abruzzo ma ormai da alcuni anni vivono a Macerata. E a mezzanotte precisa ecco Bianca (pesa 3940 grammi): parto spontaneo presso l'unità operativa di ginecologia e ostetricia dell'ospedale di Macerata. Un vero colpo da maestri, una gioia grande grande e un 2024 che meglio veramente non poteva iniziare per la mamma Federica Colangeli e per il papà Andrea Nozzi.

Una gioia che i genitori di Bianca hanno condiviso con lo staff di ostetricia guidato dalla dottoressa Valentina Paris, dalle ostetriche Loredana Riccucci, Anna Bianchini, Sabrina Labella e Valentina Ragnini econ lo staff di pedriatria neo natale e patologia neonatale della dottoressa Chaira Gianfelici e delle infermiere Ivana Corradi, Raffaella Esposto, Marta Marconi, Samuela Rocchi e Alice Illuminati.