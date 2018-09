Turista in bicicletta scippata della borsa e scaraventata a terra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Turista scippata mentre va in bicicletta, ennesimo caso a Lido Tre Archi. La donna è una slovacca sulla quarantina, ospite in una struttura della costa. Era andata a fare una passeggiata in bicicletta quando due uomini le si sono avvicinati, anche loro in bicicletta. L’hanno strattonata e fatta cadere e mentre lei era a terra le hanno sfilato lo zainetto con la forza. Dentro c’erano i documenti e il portafogli con i soldi. La signora è rimasta ferita, le sue urla hanno richiamato l’attenzione dei residenti e qualcuno l’ha soccorsa, altri hanno telefonato al 113 e sono piombati sul posto gli agenti della Questura, ma è stato impossibile mettersi sulle tracce dei ladri che si erano dati alla fuga ed erano spariti diretti a nord.