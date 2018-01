Scatta l'allarme furti agli anziani, due donne sospette in giro per le case

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Torna l'allarme truffe le Fermano dove è stata segnalata la presenza di alcune donne che girano per i condomini probabilmente a caccia di vittime. La segnalazione arriva da alcuni residenti delle zone periferiche di Fermo dove nei giorni scorsi sono state notate due donne sospette. Una, pare, abbia suonato la porta di una abitazione chiedendo informazioni su uno studio medico inesistente nella zona, chiedendo poi all'anziana che le aperto un bicchiere d'acqua per riprendersi dalla fatica perchè doveva sottoporsi a una delicata visita specialistica. L'anziana non è caduta nel tranello e dopo aver risposto di non conoscere l'ubicazione del presunto studio medico ha chiuso la porta, facendo scattare subito l'allarme ai vicini di casa con il passaparola.