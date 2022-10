Simone Seghetta, tifoso di 45 anni padre di tre bimbi muore mentre si prepara per andare a vedere la partita della Fermana

FERMO - Si gioca al "Bruno Recchioni" ma non è una partita. La notizia della morte di un tifoso gialloblù - Simone Seghetta, monturanese di 45 anni - padre di tre figli morto mentre si stava preparando per andare allo stadio per seguire il match tra la sua squadra e il San Donato ha sconvolto l'atmosfera al "Recchioni" e tra i tifosi: si gioca in un clima surreale, la notizia della tragedia è arrivata anche ai dirigenti e ai giocatori.

Padre di tre figli muore prima di andare allo stadio

Non si sa ancora molto del dramma avvenuto a Fermo, dove è morto un tifoso della Fermana poco prima di recarsi allo stadio. Forse il giovane papà è stato stroncato da un'aneurisma cerebrale. Forte lo choc tra la tifoseria che ha anche intonato un coro per ricordare Simone Seghetta.