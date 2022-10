Ancona, drammatico scontro sulla Flaminia: muore una ex insegnante dopo il frontale con un furgone

FALCONARA - Incidente mortale sulla Flaminia, ad Ancona, questa mattina (19 ottobre). Ha perso la vita Maria Grazia Zannini, 76 anni, ex insegnante in pensione, residente a Palombina. Lascia il marito e un figlio. La tragedia è avvenuta attorno a mezzogiorno quando con la sua auto si è schiantata contro un furgone che procedeva nella direzione opposta. L'impatto non le ha lasciato scampo. La strada è rimasta chiusa in corrispondenza del civico 430 di via Flaminia, nel territorio di Falconara, poco dopo l'incrocio con via Italia e il benzinaio Ip.

La dinamica

Secondo i primi rilievi, la donna a bordo della Clio nera procedeva verso nord e - probabilmente - colpita da un malore si è scontrata contro il furgone guidato da un 55enne che andava nella direzione opposta. Sul posto si sono portati i Carabinieri, i Vigili Urbani, i Vigili del Fuoco, il 118 con l'automedica e la Croce Gialla di Falconara. La donna è morta sul colpo, mentre il conducente del furgone è rimasto ferito solo lievemente a seguito dello scoppio degli airbag, ma non ha avuto bisogno di ricorrere alle cure dell'ospedale. Pesanti i disagi per la circolazione, con lunghe code sulla Flaminia che è stata chiusa nel tratto interessato dall'incidente.