Tenta di farla finita due volte: giovane donna salvata sui binari

FERMO - Una donna di 29 anni tenta il suicidio due volte in una notte. Raggiunta dai Carabinieri intervenuti su segnalazione minaccia di accoltellarsi facendo il gesto con la punta della lama sulla pancia e, consegnata nelle mani di chi ne aveva segnalato l’allontanamento, si divincola e corre sui binari in direzione di un treno in arrivo. E’ salva grazie a due carabinieri che ieri notte sono stati angeli più che militari.Sono stati momenti drammatici ma è finita bene. La donna è imponente, alta 1 metro e 85 del peso di 90 chili, misure che fanno comprendere meglio l’operazione miracolo compiuta dagli uomini del nucleo operativo radiomobile. I carabinieri sono intervenuti su richiesta degli operatori della cooperativa “La Goccia” con sede a Bastia Umbra, Perugia. La ventinovenne, in cura nella comunità umbra è in vacanza a Porto Sant’Elpidio in un centro estivo.