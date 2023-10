FERMO - Una giornata per parlare di sanità, per premiare i medici con 50 e 25 anni di professione e per accogliere il giuramento di Ippocrate di coloro che invece si sono appena iscritti. Organizzata dall’Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Fermo, la giornata annuale dedicata al mondo della sanità è stata anche l’occasione, per la presidente dell’Ordine, Anna Maria Calcagni, di fare il punto della situazione. Tanti i temi affrontati, partendo proprio dai giovani medici, parlando di quelli a gettone, dei colleghi ospedalieri, di medici di famiglia e pediatri, di rapporti con l’azienda sanitaria.

La posizione



«Siamo vicini – ha detto Calcagni – ai giovani medici che, per la crisi che sta vivendo il sistema sanitario nazionale, per gli effetti della pandemia da Covid e per la carenza di personale dovuta a una errata decennale programmazione che ha guardato solo alla logica del risparmio, vengono immessi nel mondo del lavoro precocemente. Ma i giovani medici hanno affrontato la sfida con grande determinazione e un forte senso di responsabilità». I futuri medici di domani, oggi ancora studenti delle scuole superiori, possono capire fin da ora se la carriera sanitaria fa al caso loro. Calcagni ha infatti ricordato, presentandone i risultati, il progetto della biologia con curvatura biomedica, con i Licei scientifici del territorio, al quale partecipano 21 medici, oltre a due coordinatori. Non si può parlare di Ssn senza affrontare il tema dell’emorragia dei medici. «Non è stata solo strutturale – ha osservato la presidente dell’Ordine – ma si è caratterizzata per una diminuzione del personale, sia esso dipendente che convenzionato. Il meno ammonta al 6,5% negli ultimi 10 anni». Medicina specializzata, altamente specializzata, che però dovrà affiancare anche l’assistenza diffusa, per fronteggiare l’invecchiamento della popolazione.



La richiesta



«È necessaria – ha detto – una riforma del sistema sanitario nazionale per centrare i servizi sui bisogni dei cittadini e rendere più attrattiva la sanità pubblica per il personale medico e sanitario tutto». Quindi la questione dei cosiddetti “medici a gettone”, il cui ricorso, ha evidenziato Calcagni «porta a una notevole discrepanza fra le retribuzioni del personale strutturato e i “gettonisti” e stanno spostando il lavoro dei sanitari a una privatizzazione, con il rischio di perdita di garanzie e controllo». Va potenziata quindi la prevenzione, approfittando degli strumenti digitali. Un aspetto che preoccupa Calcagni è «la fuga dei medici ospedalieri. Alcuni di essi lasciano il lavoro anche senza aver maturato i requisiti pensionistici e le Marche sono la terza regione in Italia a mostrare questo fenomeno. La categoria dei medici si sente sfruttata, mal pagata, poco considerata». E i numeri non sono per nulla confortanti: dal 2017 al 2019 sono triplicate le cessazioni e ha rilevato ancora la presidente dell’Ordine che «esistono gravi vizi di organizzazione e di programmazione sanitaria sul territorio: il personale è carente, le possibilità di carriera sono scarse, i turni di lavoro sono massacranti e si aggiunge a questo la crescita delle aggressioni ai sanitari».



Il settore



Quindi la situazione della sanità di prossimità nel Fermano, dove, ha ricordato Calcagni «il 30% dei medici di famiglia e dei pediatri ha lasciato il lavoro nel giro di due anni, con la conseguenza che il territorio, soprattutto quello montano, è rimasto scoperto». Correttivi, con borse di studio per la specializzazione, sono stati fatti, e nelle Marche c’è stato un «aumento dei posti della facoltà di medicina dopo la pressione, negli ultimi anni, degli ordini professionali». Costanti i contatti tra ordine dei medici e Ast 4, con gli ordini che sono pronti a fare la propria parte per garantire il diritto alla salute. «Spero – ha chiuso Calcagni – che si faccia una vera e propria riforma di sistema in cui i professionisti devono essere protagonisti del cambiamento per condividerne il percorso strategico».