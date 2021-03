L’ultimo saluto a Enrico Calcagni storico pasticcere di Civitanova: nel pomeriggio i funerali

CIVITANOVA - Se ne va Enrico Calcagni, storico pasticcere civitanovese. Insieme al fratello aveva fondato la storica pasticceria Calcagni di via Indipendenza. Aveva 73 anni, oggi l’addio. La sua scomparsa è avvenuta nella prima mattinata di ieri, Enrico Calcagni (noto anche come “Righetto”) si trovava nella sua abitazione.

Dopo aver appreso fin da giovanissimo l’arte della pasticceria, aveva fondato insieme al fratello Flavio il noto laboratorio di via Indipendenza che negli anni Novanta si era ingrandito fino a diventare quello che è oggi, quello che tutti conoscono: una delle pasticcerie storiche di Civitanova, da sempre sinonimo di qualità e di tradizione, un punto di ritrovo dove sono passate intere generazioni di civitanovesi per la colazione o per i dolci della domenica in famiglia, amatissima tra le altre prelibatezze per i bignè. Una pasticceria mandata avanti con la passione, l’amore, lo spirito di sacrificio e l’impegno che hanno contraddistinto la figura del pasticcere. Enrico Calcagni stava male da tempo ma a stroncarlo sarebbe stato, nella prima mattinata di ieri, un arresto cardiaco.



Lo storico pasticcere lascia la moglie Adele Gasparroni, le figlie Cinzia e Stefania, il genero Adriano e i nipoti Stefano, Lorenzo, Federico e Claudia. Oggi l’attività della pasticceria viene portata avanti, seguendo l’esempio familiare, dal nipote. Tanti i messaggio di cordoglio e i ricordi apparsi sui social non appena è stata resa nota la morte dell’amato pasticcere, molto conosciuto in città. I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio alle ore 15.30, presso la chiesa di San Gabriele, poi la salma sarà tumulata al cimitero di Civitanova Alta. Sarà l’occasione per i tanti conoscenti dell’uomo per porgergli l’ultimo saluto e regalare un po’ di vicinanza e affetto alla famiglia.

