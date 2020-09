Sfiorato il colpo al SuperEnalotto, centrato a Petritoli un 5 da 32.109 euro

Ripà di via Sant’Antonio 137

FERMO - Marche ancora a segno con il. Nel concorso di giovedì 10 settembre è stato realizzato un "5" a, in provincia di Fermo, che permette al fortunato giocatore di festeggiare la vincita di 32.109,31 euro. La schedina vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata nel bar-tabacchi. Non si ferma la caccia al Jackpot che domani mette in palio 37,7 milioni di euro. L'ultima sestina vincente è stata centrata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre nelle Marche il 6 è stato centrato solo una volta, 10 milioni di euro vinti a Fermo il 9 agosto del 2000.LEGGI ANCHE: