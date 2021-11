Stalkerizza la madre per avere i soldi per alcol e droga e poi aggredisce gli agenti: arrestato

FERMO - Stalkerizza l'anziana madre per farsi dare i soldi per alcol e droga e alla fine viene arrestato. Già nei mesi scorsi erano state prese alcune misure per tutelare la donna, ma è stato inutile. Il primo intervento della polizia lunedì scorso quando l'uomo, dopo aver bussato insistentemente alla porta dell’abitazione della madre, è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti i quali, dopo averlo calmato, lo hanno accompagnato in Questura e denunciato.

Ma anche questo secondo “monito” non ha sortito l’effetto di farlo desistere. Ieri mattina il secondo intervento a causa della presenza del soggetto davanti all’abitazione della donna, alla porta della quale bussava con violenza, “ordinandole” di aprire la porta, minacciandola. Anche questa volta il tempestivo intervento dei poliziotti ha evitato il peggio. L’uomo ha dapprima lanciato una bottiglia verso gli agenti, scagliandosi poi con violenza contro di loro con calci e pugni e provocando lesioni aìla testa e al collo.

L’uomo, a fatica, è stato immobilizzato e sottoposto a perquisizione: nel suo zaino un paio di forbici, un cutter e un coltello a serramanico, che sono stati sequestrati, oggetti che avrebbe potuto usare contro gli operatori e addirittura contro la madre per ottenere somme di denaro. Accompagnato in Questura, è stato tratto in arresto. La misura convalidata questa mattina in tribunale.

