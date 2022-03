Prima gli chiedono soldi, poi glieli prendono con la forza: coppia di rapinatori incastrata ai video

FERMO – Hanno accerchiato un giovane del quartiere, prima gli hanno chiesto un prestito “con le buone”, poi gli hanno sottratto 200 euro dal giubbetto, minacciando di picchiarlo quando ne ha chiesto la restituzione. È quanto capitato fa a Lido Tre Archi ad un giovane domiciliato in zona, in tarda serata, di ritorno dal lavoro. Ma i due, un ragazzo e una ragazza ventenni sono stati individuati e denunciati dalla Polizia, che li ha riconosciuti dalle immagini di videosorveglianza della zona.

Tutto è avvenuto mentre la vittima stava tornando a casa ed ha notato un ragazzo ed una ragazza. L’uomo gli ha chiesto con insistenza dei soldi in prestito per un’esigenza personale. Ma i due non hanno accettato un No come risposta. La donna, a quel punto, si è avvicinata alla vittima, e durante un abbraccio “rapace”, gli ha sottratto le banconote, circa 200 euro.A quel punto l’uomo, forte anche della sua stazza, lo ha minacciato, poi i due si sono dati alla fuga, rifugiandosi nel cancello del cortile di un palazzo adiacente. Il derubato ha provato ad inseguirli per riavere il maltolto, ottenendo solo altre minacce ed inviti ad andarsene. Il malcapitato, a quel punto, si è rivolto alla Questura ed ha chiesto l’intervento di una volante. A chiudere il caso le immagini della videosorveglianza presente nella zona, insieme alla conoscenza dei soggetti che gravitano a Lido Tre Archi. L’incrocio dei dati ha consentito di dare un volto ai due responsabili della rapina, sono due ventenni domiciliati nel quartiere.

