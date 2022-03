Auto a passo d'uomo e carica di arnesi da scasso: ladro preso dopo un inseguimento da brividi, complici in fuga

FALCONARA - Un'auto sospetta che marcia a passo d'uomo, come se cercasse "obiettivi", e cinque uomini a bordo: troppo sospetto per i carabinieri. Che hanno tentato di fermare il mezzo per un controllo. Ne è partito un inseguimento mozzafiato tra le vie di Falconara che alla fine ha portato all'arresto del conducente, un 31enne foggiano pregiudicato, mentre i quattro complici sono fuggiti a piedi nella vegetazione. A bordo dell'auto sono stati attrezzi da scasso di solito utilizzati per i furti d'auto.

Questa notte, nel corso dei servizi di prevenzione svolti dai Carabinieri del Radiomobile di Ancona e dalla Tenenza di Falconara Marittima, una pattuglia ha intercettato una Ford Fiesta di colore nero che transitava a bassa velocità per le vie del centro di Falconara. I militari, insospettiti dalla presenza a bordo di 5 soggetti di sesso maschile, hanno raggiunto veicolo intimandogli l’alt nei pressi della sede della Croce Gialla in via IV Novembre. La vettura dapprima ha accostarto per poi ripartire repentinamente: è così partito così un rocambolesco inseguimento per le vie del centro falconarese, ad altissima velocità, che ha costretto i militari a tallonare i fuggitivi attraverso diverse strade, prese anche contromano, fino a quando i soggetti, ormai braccati, piantavano l’auto a ridosso del parco di via Sardegna per darsi alla macchia nella vegetazione.

I militari riuscivano così a raggiungere il guidatore, ammanettandolo a terra, dopo che lo stesso tentava di colpire con calci e pugni il primo carabiniere sopraggiunto. All’interno dell’auto sono stati rinvenuti arnesi atti allo scasso, di quelli usati solitamente per il furto di autovetture.

A finire in manette un foggiano 31enne, gravato da numerosi precedenti penali, collocato presso le camere di sicurezza della Tenenza Carabinieri di Falconara Marittima.

