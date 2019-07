Puledro scappa dal recinto e cade nel dirupo: salvato dai vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Puledro scappa dal recinto e cade in un dirupo. E’ successo l’altra sera sulle colline di Altidona. Subito dopo l’allarme sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Fermo che hanno subito individuato il puledro, si tratta di u cavallo di tre mesi, si sono calati nel dirupo scendendo con corde per circa 5 metri e per prima cosa hanno tranquillizzato l’animale visibilmente agitato.Poi lo hanno fasciato con un’imbracatura per metterlo in salvo. Un intervento non semplice anche per l’agitazione dell’animale molto , spaventato dalla caduta ma che si è risolta nel migliore dei modi con il puledro riconsegnato ai proprietari.