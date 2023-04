San Severino, perde l'equilibrio mentre cerca asparagi e precipita nel dirupo: salvato, è in ospedale

SAN SEVERINO - Un uomo mentre sta cercando gli asparagi perde l’equilibrio e finisce in un dirupo, scivolando per una decina di metri. È successo intorno alle 17.30 in località Cesolo, a San Severino. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto sono intervenuti gli operatori dell’emergenza sanitaria del 118. I soccorritori hanno prestato le prime cure, disponendo il trasferimento del ferito in ospedale. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi. Sul posto anche i vigili del fuoco.