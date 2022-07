Pronto soccorso di Fermo, 157 pazienti in 24 ore. Il direttore Grinta: «Grazie a personale e volontari»

FERMO - Ore difficili e impegnative per il personale del Pronto soccorso di Fermo, chiamato a fronteggiare una nottata particolare, per incidenti, malori ed una quantità particolarmente corposa di eventi e manifestazioni nel territorio della provincia. Una notte che ha tenuto impegnati gli operatori della medicina di urgenza e del 118.

«Solo nelle ultime 24 ore sono stati dimessi ben 157 pazienti - sottolinea il direttore dell'Area vasta 4, Roberto Grinta - numeri straordinari che hanno richiesto una risposta all'altezza della situazione. Credo sia doveroso un ringraziamento al lavoro di tutte le associazioni, le aambulanze, le forze dell’ordine, a partire dal prefetto e dal questore di Fermo e in particolare al personale medico, infermieristico e agli operatori sanitari del nostro ospedale». Come ha ricordato il direttore Grinta «c'erano molti appuntamenti che hanno mosso decine di migliaia di persone. Sono capitati imprevisti, come l'incidente avvenuto nel corso di una gara a Montegranaro che ha richiesto di soccorrere ben 7 pazienti». Stamattina il personale del Pronto soccorso era comprensibilmente provato «ma tutti hanno dato prova di professionalità ed efficienza, riuscendo a soccorrere tutti e garantire prestazioni scorrevoli nonostante l'elevata mole di accessi».