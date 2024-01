FERMO - Primo prelievo di cornee nel 2024, all'ospedale Murri di Fermo. Ieri pomeriggio il personale medico ed infermieristico dell'ospedale fermano è stato impegnato in un delicato prelievo di cornee.

La donatrice è una donna ultra 80enne del Fermano, deceduta nella mattinata di ieri. Un estremo gesto di altruismo, il suo, di cui l'Ast Fermo ringrazia la donatrice stessa ed i familiari.

Si tratta del quinto prelievo di sole cornee dall'inizio dell'anno, registrato nelle Marche, un dato che dimostra come l'ospedale di Fermo ed i suoi professionisti siano, ancora una volta, in prima linea in questo specifico quanto importante ambito. Nel 2023, al Murri di Fermo, sono stati effettuati 12 prelievi di cornee.

"Tutti i sanitari del Murri coinvolti nelle operazioni di prelievo, a partire dalla direzione ospedaliera guidata dalla dr.ssa Elisa Draghi, dagli oculisti ai chirurghi - fa notare la dr.ssa Daniela Fiore, coordinatrice Donazione Organi e Tessuti dell'ospedale Murri di Fermo - hanno dimostrato ancora una volta una grande professionalità. I tessuti corneali prelevati nel 2023 dagli oculisti di Fermo sono stati valutati idonei ed in perfetto stato, e trapiantati con successo. Ricordiamo che la paziente più giovane in lista d’attesa per cornee nella nostra regione ha solo 15 anni. La donazione di ieri è stata registrata presso il reparto di Chirurgia Generale, che vanta in organico professionisti che si sono formati nell’ambito del prelievo e trapianto di organi a livello nazionale ed internazionale, dunque dalla spiccata sensibilità e dalla indiscutibile esperienza.