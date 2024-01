Fegato, reni, pancreas e cornee: portato a termine a San Benedetto un prelievo multi organo

SAN BENEDETTO - Nelle prime ore del mattino di venerdì 26 gennaio presso lo Stabilimento Ospedaliero di San Benedetto, è stato portato a termine un prelievo multi organo.

Sono stati prelevati il fegato, i reni, il pancreas e le cornee. Fegato e reni sono stati trapiantati presso il Centro Trapianti di Ancona, il pancreas è stato accettato dal Policlinico San Raffaele di Milano per essere processato come Isole Pancreatiche.Le cornee sono state invece inviate alla banca dei tessuti di Fabriano per la loro conservazione e futuro utilizzo.

Il prelievo è stato possibile innanzitutto grazie al grande gesto di altruismo del donatore in vita, che aveva precedentemente dato il proprio consenso, alla generosità dei familiari, concordi e favorevoli alla procedura e alla professionalità di tutto il personale sanitario coinvolto.

L'attività clinica e organizzativa della donazione ha impegnato l’equipe chirurgica del Centro Trapianti di Ancona, il personale del CRT marche di Ancona, del NITp di Milano, dell’Anatomia Patologica del Mazzoni di Ascoli Piceno, e tutto il personale sanitario dello S.O. di San Benedetto del Tronto (Rianimazione, Neurologia, Medicina Legale, Blocco Operatorio, Consulenti specialisti, Laboratorio analisi, Radiologia) che ha efficacemente gestito una procedura lunga e complessa quale un prelievo multi organo da cadavere a cuore battente.

Grazie alla generosità del donatore, il Sistema Sanitario Regionale ha potuto offrire una nuova e concreta opportunità di vita a pazienti gravemente malati.