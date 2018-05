Anziano muore nella notte la famiglia decide di donare reni e cornee

FERMO - Muore a 82 anni e la famiglia ha autorizzato l'espianto degli organi . Un'altra dimostrazione di generosità arriva da Grottazzolina dove il figlio di un anziano morto per una grave emorragia cerebrale ha dato il consenso all'espianto degli organi. È entrato in azione il pool del Murri, guidato da Alberto Viozzi, e ha portato a compimento il terzo trapianto dell’anno.Sono stati prelevati i reni e le cornee. Il primo organo è stato inviato ad Ancona per l’esame istologico, le cornee invece sono dirette ad Ancona e Milano. «Quando il sistema funziona - ha detto il direttore Livini - si può fare qualsiasi cosa. Siamo veramente orgogliosi di questa nostra sanità. Grazie a tutti i miei collaboratori».

Domenica 20 Maggio 2018, 05:35 - Ultimo aggiornamento: 20-05-2018 05:35