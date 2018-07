Ossa e denti nel reliquario abbandonato: spunta anche l'ipotesi della setta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Ci sarebbe anche una pista esoterica dietro al ritrovamento nell’androne di un palazzo del centro di un pacco sospetto la cui presenza è stata segnalata alla polizia da alcuni residenti. All’interno dell’androne gli agenti hanno trovato un pacco coperto da un panno rosso con al suo interno un reliquiario con frammenti di denti e ossa.Un particolare sospetto che apre più di un possibile scenario. Il primo è che qualcuno si sia voluto sbarazzare di quel reliquario e non sapendo dove lasciarlo lo abbia abbandonato nel primo androne che ha trovato. La seconda ipotesi, invece, fa riferimento a un possibile furto in una chiesa o dentro un’abitazione con il ladro che non sapendo cosa avesse in mano ha deciso di non rischiare e se ne sia liberato. La terza possibilità è quella della setta esoterica. Qualcuno ha deliberatamente scelto quel luogo per lasciare lo strano pacco.