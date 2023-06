​Fermo, l'ordinazione episcopale di don Andrea Andreozzi, nuovo vescovo di Fano

FERMO - Il Duomo di Fermo era gremito, questo pomeriggio, per l’ordinazione episcopale di don Andrea Andreozzi, che dalla chiesa fermana è stato eletto vescovo di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola. A celebrare la liturgia l’arcivescovo di Fermo, Rocco Pennacchio, l’amministratore episcopale di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola, Armando Trasarti, il vescovo di Spoleto-Norcia, Renato Boccardo. Presente anche il sindaco di Fano Massimo Seri.

In 200 da Fano

C’erano sacerdoti, fermani e fanesi, c’erano diversi diaconi, c’erano i sindaci, della diocesi di destinazione e di quella fermana.

E c’erano anche una ventina di vescovi, oltre al cardinale Gualtiero Bassetti. La messa, la lettura della bolla papale, il rito dell’ordinazione e un primo giro del nuovo vescovo Andrea Andreozzi in duomo, tra i fedeli, per la prima benedizione. Al termine della messa le sue prime parole, e poi il saluto a chi, sprovvisto di pass, ha assistito in cripta o nella chiesa di San Domenico. Monsignor Armando Trasarti saluterà la diocesi fanese il prossimo 2 luglio, il nuovo vescovo monsignor Andrea Andreozzi entrerà il 9 luglio.