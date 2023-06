FANO Sono circa 200 i fedeli della diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola che oggi, dietro prenotazione, partiranno dalle rispettive località per raggiungere Fermo, dove alle 17 è prevista in Duomo l’ordinazione episcopale di don Andrea Andreozzi, nominato successore di monsignor Armando Trasarti che lascia il suo incarico per raggiunti limiti di età.

I primi a muoversi saranno i fedeli di Pergola che partiranno nella mattinata, seguiti alle 13.45 da quelli di Cagli, alle 14 da quelli di Fossombrone e alle 14.15 da quelli di Fano. A guidarli non mancheranno i rappresentanti delle istituzioni, tra cui il sindaco di Fano Massimo Seri che ha già avuto modo di dare il benvenuto al nuovo presule non appena appreso della sua nomina. Una cinquantina sono invece i presbiteri, più un congruo numero di diaconi operanti nella nostra diocesi che assisteranno alla cerimonia, clero diocesano che ha avuto modo di incontrare per la prima volta monsignor Andreozzi il 19 maggio scorso nella parrocchia di Villanova di Colli al Metauro.

L'accoglienza fanese il 9 luglio

Fano accoglierà il nuovo vescovo, che prenderà possesso formale della diocesi, il 9 luglio prossimo, il giorno prima della festa di San Paterniano, patrono della città. Nel frattempo il consiglio comunale, nella seduta del 13 giugno scorso, così come ha fatto la città di Pergola, ha votato la cittadinanza onoraria al vescovo emerito Armando Trasarti su proposta dello stesso sindaco, il quale ha reso merito al presule di aver ben interpretato, nei 16 anni del suo apostolato, i bisogni della città con una assidua vicinanza ai più deboli e bisognosi.