Sovrappasso in via Salvo D’Acquisto, aggiudicata la gara per l’importante infrastruttura che garantirà sicurezza ai pedoni

FERMO - Più sicurezza per i pedoni grazie al sovrappasso che sorgerà in via Salvo D’Acquisto, e che contribuirà a migliorare la viabilità nella zona. A realizzarlo sarà la ditta F.C. Industrie s.r.l. di Latina, che si è aggiudicata i lavori. L’opera sarà realizzata lungo la citata strada comunale. Collegherà la parte adiacente al parcheggio che si trova davanti l’Istituto tecnico industriale in via Ippolito Nievo, all’Ipsia Ostilio Ricci e a tutta l’area che si trova a valle della stessa strada comunale.



L’importante collegamento

Via Salvo D’Acquisto è infatti un’arteria importante per la viabilità della città e non solo. Percorsa dai fermani, da chi raggiunge le scuole, la strada è anche di collegamento per le zone interne della provincia e la costa, e viceversa. Il traffico spesso non è solo pesante, ma a volte si blocca, soprattutto durante l’anno scolastico e negli orari di ingresso e di uscita degli studenti, per raggiungere la scuola o la fermata degli autobus. Al momento ci sono passaggi pedonali in corrispondenza delle vie Nievo e Foscolo.

«Quest’opera – commenta il sindaco Paolo Calcinaro – è un altro passo che ci condurrà alla Fermo del futuro. Un altro step per rendere la nostra città più moderna, più pedonabile e più a prova di studenti e di pedoni. Un investimento importante per rendere migliore la città».

Uno scopo che si raggiungerà anche con questo sovrappasso, che di fatto sarà una passerella che permetterà la separazione della mobilità pedonale dalla circolazione automobilistica. Il progetto, così come curato dallo studio Ossigeno, e approvato dalla giunta prima della gara, prevede un’elevazione della passerella di circa 5 metri rispetto al livello della strada, una larghezza di due metri, e parapetti laterali metallici che dovranno essere alti circa 1,10. Da un lato del passaggio si potranno vedere le colline e il mare, dall’altro il duomo e gli edifici del centro storico. Due i punti di accesso.

Quello più alto sarà immerso nel verde, mentre l’altro sarà costituito da un pilone, con la previsione di un vano scala e un vano ascensore. La scala sarà totalmente visibile ed esposta al pubblico: l’intenzione è quella di evitare atti di bullismo o criminalità. Una passerella che sicuramente aiuterà, come detto, la circolazione nella zona, rendendo più fluido anche il passaggio di eventuali mezzi di soccorso. «L’opera – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici Ingrid Luciani – salvaguarda appunto i due aspetti della viabilità cittadina e della sicurezza. La realizzazione è prevista con tecniche costruttive moderne. Il materiale prevalente sarà l’acciaio».



La scelta cromatica

«Anche la scelta cromatica tiene conto dell’integrazione con l’ambiente naturale dove sarà inserita. Ovvero il punto di partenza del sovrappasso, da un lato, e quello di arrivo, dall’altro: per questo motivo si può dire che l’intervento è in assoluta armonia e continuità con la zona circostante. Anche per questo tengo a ringraziare, come sempre, l’ufficio tecnico per come ha coordinato l’opera» conclude l’assessore Luciani. Il sovrappasso è finanziato con un mutuo e in parte con fondi propri del Comune.

