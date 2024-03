Fermo, primo prelievo multiorgano del 2024. «Era una persona altruista e ben voluta. Trasporto complesso nel nord Italia»

FERMO - All'ospedale Murri effettuato il primo prelievo multiorgano del 2024. E ancora una volta il Fermano si dimostra un territorio ricco di persone con un spiccato altruismo e con una generosità che va oltre la morte. «Nel caso specifico, la persona che ha dato il consenso a donare i propri organi - fa sapere Daniela Fiore, coordinatrice Donazione Organi e Tessuti dell'ospedale Murri - era molto ben voluta e altruista. E con il suo gesto di grande generosità consentirà ai pazienti riceventi di continuare a vivere».

L'organo espiantato portato via in aereo

«Il prelievo in questione è stato piuttosto complesso - ha poi spiegato Fiore - dal momento che il ricevente si trovava a migliaia di chilometri di distanza dall'ospedale del nord Italia in cui sarebbe stato effettuato il trapianto. Dunque abbiamo proceduto con il prelievo per poi trasportare in ambulanza un organo all'aeroporto di Falconara. Lì è atterrato un aereo che ha poi trasferito l'organo nell'ospedale dove nel frattempo è arrivato il ricevente».