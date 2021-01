All'ospedale Murri il primario Gabrielli lascia Cardiologia, con Valentino nuovo arrivo al pronto soccorso

FERMO - Cambiamenti alla guida di due reparti all’ospedale Murri, da mesi in trincea per affrontare l’emergenza sanitaria quale ospedale unico di tutta la provincia di Fermo. Il primo riguarda Cardiologia con il primario Domenico Gabrielli che dal 1° febbraio lascerà la guida del suo reparto per andare a Cardiologia del San Camillo a Roma.

Per coprire il suo posto sarà necessario un concorso mentre nel frattempo il direttore dell’Area vasta 4 Licio Livini nominerà un facente funzioni individuato tra il personale che si trova già in servizio nel reparto. Tempi lunghi per il concorso che si potrà svolgere solo dopo l’estate. Nel frattempo un altro facente funzioni, il primario del pronto soccorso Antonio Ciucani, sarà prorogato nel suo incarico fino al 28 febbraio mentre dal mese successivo arriverà il nuovo primario. Si tratta di Alessandro Valentino, proveniente dall’ospedale di Cesena.

