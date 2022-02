Malore al volante, il camion piomba sul marciapiede e si schianta: morto il conducente

FERMO - Incidente mortale a Campiglione di Fermo. Un camionista, Antonio Corciulo di 57 anni di Melendugno, probabilmente a causa di un malore, ha perso il controllo andando a finire sul marciapiede dove per fortuna non stava transitando nessuno. A seguito di segnalazioni sono giunti sul posto gli operatori sanitari della Croce verde di Fermo con l’ambulanza e l’automedica della Croce verde Porto Sant’Elpidio. A Campiglione, poco dopo, anche i carabinieri, i vigili urbani e i vigili del fuoco. Gli operatori sanitari hanno provato a rianimare il camionista ma purtroippo ogni tentativo di tenerlo in vita è risultato vano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA