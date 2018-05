Addio a Terribili lo psichiatra dell’accoglienza La sanità è in lutto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - La medicina, e in particolare la psichiatria, perde uno dei più illustri rappresentanti della sua storia marchigiana e nazionale. E’ venuto a mancare, all’età di 78 anni, il dottor Fabio Terribili, specialista in neuropsichiatria, per alcuni decenni punto di riferimento per tanti pazienti che soffrono di disturbi mentali. Una carriera lunghissima e di alto prestigio alle spalle, con ben 52 anni di attività. Due anni fa ha anche ricevuto, dall’Ordine dei medici di Fermo, la medaglia d’oro per il mezzo secolo di professione.E’ stato primario di Psichiatria nell’ospedale di Fermo ed ha lavorato per anni anche presso il manicomio fermano, realizzando concretamente il pensiero rivoluzionario di Franco Basaglia, ovvero lavorando per restituire dignità ai malati di mente. Una dedizione totale alla professione, spinta sempre da una profonda passione, con una sensibilità straordinaria per la sofferenza mentale che è sicuramente la “madre” di tutte quelle che colpiscono l’essere umano. Un’umanità profonda e una capacità empatica che si leggeva già nel suo sguardo di accoglienza e benevolenza, aperto alla comprensione e all’ascolto.Lascia la moglie Silvana Zummo, i figli Claudia, Andrea, Caterina e Stefano, le nipoti Sarah, Laura, Elena e Margherita, le sorelle, i parenti, gli amici e tutti coloro che l’hanno conosciuto. Il funerale nella chiesa di San Domenico a Fermo.