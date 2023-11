FERMO - Danni e disagi per il maltempo anche nel Fermano dove, per fortuna, non si sono registrati i disastri avvenuti nel Nord delle Marche, I problemi legati soprattutto al forte vento. Nel tardo pomeriggio di ieri la situazione è andata a mano a mano migliorando.



Il punto



Alle ore 19 di ieri gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in provincia di Fermo erano 13 dopo i 21 della notte precedente, Un totale 34 interventi soprattutto per alberi e rami caduti in strada, tetti pericolanti e insegne. Fra i problemi maggiori quelli che si sono registrati nella notte di giovedì in via Mazzini e via del Sole a Montegiorgio, Un gran botto, verso l’1 di notte, ha allertato che era ancora sveglio e scosso il sonno di chi già dormiva. Un grosso albero che dimorava sulla scarpata prospiciente la chiesa di San Giacomo si è abbattuto in strada, colpendo con alcuni rami un paio di auto parcheggiate. Per fortuna non c’erano pedoni in transito a quell’ora e tutto si è risolto solo con qualche danno alle vetture e tanta paura per gli abitanti del posto. Immediato è stato l’intervento di una squadra della Protezione civile, già in opera sul territorio data l’allerta maltempo diramata, che ha spostato e portato via a pezzi l’albero dalla strada. Alle operazioni di rimozione hanno partecipato anche i vigili del fuoco che già si trovavano in altre parti del paese per eventi simili che hanno interessato altre strade provinciali. Infatti, anche lungo la strada provinciale di collegamento tra il paese alto e la frazione Piane si è sradicato un albero finito sulla carreggiata di transito. Una zona questa, in cui episodi del genere si ripetono spesso.

APPROFONDIMENTI IL METEO Fiastra, danni per il vento forte e disagi da maltempo: il sindaco ringrazia la Protezione Civile IL METEO Pioraco, forti piogge nella notte e in mattinata: il fiume Potenza preoccupa ma è tenuto sotto controllo



Il bilancio



Per fortuna anche in questo caso nessun danno alle persone, ma episodi ricorrenti del genere denunciano una fragilità idrogeologica di alcune scarpate che richiedono un intervento risolutivo, anche alla luce dei sempre più estremi fenomeni meteo. Che intervenire sia poi di competenza della Provincia piuttosto che del Comune alla gente poco importa. Soprattutto quando si tratta di sicurezza per l’incolumità pubblica.