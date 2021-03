Carabinieri, operazione sicurezza: arrivati tre nuovi ufficiali per le caserme di Fermo e Montegiorgio

FERMO - Forze nuove in arrivo al comando provinciale dei carabinieri di Fermo. Dopo il saluto, nei giorni scorsi, del tenente Antonio Trombetta, assegnato al Norm di Giulianova, e del tenente Serafino Dell’Avvocato, passato al grado di capitano e assegnato al Norm di Macerata, hanno preso servizio in questi giorni tre nuovi ufficiali.

Sono il sottotenente Pasquale Di Muzio, il sottotenente Oskar Luciani e il sottotenente Ferdinando Filippelli, tutti vincitori del concorso per luogotenenti bandito dall’Arma lo scorso anno. Al Nucleo investigativo arriva Di Muzio. Per lui, che era stato a capo in passato del Norm di Fermo, si tratta di un gradito ritorno. Arruolatosi nell’Arma nel 1987, Di Muzio ha maturato una lunga esperienza in diversi Comuni della zona e dal 2017 al 2019 è stato a capo della stazione di Porto Potenza. Nell’agosto 2019 il passaggio al comando del Radiomobile di Ancona. Ora il ritorno a Fermo al comando del Nucleo investigativo.

A capo della Sezione Operativa del Norm della compagnia di Fermo arriva invece Oskar Luciani. Nell’Arma dal 1987, il sottotenente ha maturato esperienze in diverse reparti tra Lombardia ed Emilia, lavorando nelle province di Milano, Pavia e Modena. Dal 1998 è stato a capo della stazione di Campogalliano nel Modenese. Ora la nuova esperienza nelle Marche. E sempre a capo del Norm, ma di Montegiorgio, il sottotenente Filippelli. Arruolatosi nell’Arma nel 1988, proviene dalla Stazione di Ascoli che ha comandato negli ultimi due anni. Prima di Ascoli, aveva lavorato tra Porto d’Ascoli e Acquasanta Terme, dove era stato a capo del comando per ben 18 anni.

«Tre ufficiali - comunica tramite una nota il comando provinciale di Fermo – che vantano una solida esperienza di servizio e una grande professionalità maturata sul campo e che, certamente, andranno ad arricchire le potenzialità dell’Arma».

© RIPRODUZIONE RISERVATA