Temperature in picchiata, torna anche la neve: «Rischio di strade ghiacciate, attenzione di notte»

FERMO - Terminata l’ondata di alta pressione che ha portato a temperature molto al di sopra della media per tutto il periodo a cavallo del Capodanno e fino alla festa della Befana. Già ieri le temperature hanno cominciato a scendere ma lo faranno in maniera molto più sensibile durante il weekend che si apre oggi. Per la giornata di domani è prevista neve nell’entroterra e non si esclude l’arrivo di qualche fiocco anche in collina, Fermo compresa.

Neve anche il giorno successivo. Neve o no, farà molto più freddo rispetto ai giorni scorsi con le temperature che scenderanno sotto lo zero. La polizia stradale rilancia l’allerta per fare attenzione soprattutto di notte sulle strade ghiacciate. Dallo scorso mese di novembre è obbligatorio montare le gomme termiche o portare in auto le catene. Molti automobilisti optano poi per le gomme adatte a tutte le stagioni. L’importante è essere in regola con quanto prevede la legge visto che le multe sono salate. E visto che, in strada, si rischia grosso.

