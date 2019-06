Ladri scatenati nei garage: spariscono biciclette e attrezzature da mare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Resta l’emergenza per i furti nelle abitazioni e nei garage. In particolare in quest’ultimo periodo si accende l’allarme per l’attenzione che i malviventi stanno tenendo nei confronti di magazzini e garage per le auto.Si tratta di furti meno rischiosi rispetto a quelli nelle case e che, in alcuni casi, possono garantire bottini molto consistenti. Le ultime segnalazioni arrivano da Casabianca di Fermo, dove sono sparite due bici da corsa costose e alcune attrezzature per il mare; altri raid dei banditi sulla Valdaso, in particolare in territorio di Campofilone (anche qui rubata una bici), e sulla costa nord della provincia, a Porto Sant’Elpidio. In un garage anche il tentativo di portar via un’auto che, per fortuna, non è riuscito.