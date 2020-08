Fermo, più danni che bottino, anche il Club Alpino finisce nel mirino dei ladri

FERMO - Pure al Club Alpino vanno a rubare i ladri di polli di questi tempi. Il furto deve esserci stato tra mercoledì e giovedì notte ma il segretario del Cai di Fermo se ne è accorto venerdì e ha subito denunciato al 112, ne è seguito il sopralluogo dei carabinieri.

Un raid in linea con la tendenza di questi ultimi giorni che segnano un’impennata di piccoli furti in tutto il fermano. E dàgli e dàgli l’allarme s’ingigantisce perché sono decine di furti di biciclette al giorno, spariscono cellulari e motorini, portafogli e vivande, oggetti personali e spiccioli.



Lo sconforto

Un carabiniere arriva a dire che non si fa in tempo a compilare i verbali delle denunce nelle caserme. E tutto fa brodo, si spolverano appartamenti, bar, chalet e perfino il club in largo Mora. E non era la prima volta in un anno. Tanto che in vicepresidente Gino Pierini lancia l’appello al Comune a collaborare per darsi da fare tutti, in qualche modo, e sorvegliare, contrastare così la delinquenza. Indagano i carabinieri e intanto Pierini chiede all’amministrazione di venirgli incontro, basterebbe comprare una porta d’ingresso più a prova di ladro per evitare nuove intrusioni. Perché il punto è sempre lo stesso, ovunque, nei bar come negli chalet, come nel Cai, sono più i danni che il bottino ma i danni bisogna pagarli, bisogna mettere in conto le rotture di infissi, porte, serrature, armadietti. Unica nota positiva, a guardare il bicchiere mezzo pieno, è che i controlli delle forze dell’ordine stanno sortendo effetti come non mai in questo periodo, ladri seriali sono stati assicurati alla giustizia.

Le operazioni

Sono operazioni sempre delicate queste, richiedono inseguimenti, intercettazioni, indagini nei confronti di persone che non si vergognano di mettere a segno nuovi colpi appena usciti di galera. Il problema più grosso, però, è che quasi mai carabinieri e polizia riescono a mettere le mani sulla refurtiva e a riconsegnarla ai legittimi proprietari perché la ricettazione è al top. E le denunce si perdono nei meandri dei palazzi.

