Ladri all'assalto del camping sotto sequestro: presi col condizionatore

FERMO - Verde Mare, ancora nel mirino dei ladri. Il camping di Marina Palmense, ancora chiuso a causa dei sigilli posti dalla Finanza in seguito all’accusa di lottizzazione abusiva, è stato oggetto di visite indesiderate da parte di ladri. Erano circa le 17 di giovedì quando un operaio che stava lavorando all’interno del confinante camping Paradiso, ha sentito un forte rumore di vetri infranti e ha subito dato l’allarme. Si è poi appurato che i malintenzionati si erano introdotti abusivamente all’interno del camping ed erano entrati nelle case mobili, sfondando i vetri di una finestra, dopo che non erano riusciti a forzare la serratura della porta. L’operaio del Paradiso ha avvisato Vincenzo Liverotti, contabile e amministratore del Verde Mare che ha subito allertato il 112. I ladri erano in due, mentre il primo si era introdotto nella casetta, un secondo - stando a quanto riportato - si trovava nell’auto con l’orecchio al telefono mentre era intento a fare il palo: capito che erano stati accerchiati ed era stato dato l’allarme, i due sono riusciti a scappare via, passando per il sottopasso di accesso al camping. Nel frattempo è sopraggiunta la pattuglia della polizia di Fermo, la quale ha accertato che era stato sottratto un condizionatore dalla casetta, dopo che erano stati tagliati tubi e fili. Intorno alle 8 di sera, i due sono stati intercettati mentre si trovavano ancora in zona, dalle parti del Palasavelli, con il condizionatore nell’auto. A quel punto, Felice Chiesa si è recato in questura per sporgere denuncia.