FANO Miss Italia torna a Fano, a poco meno di un anno dalla pre-finale nazionale che si svolse a porte chiuse per rispetto verso le vittime dell’alluvione. Il nuovo appuntamento con bellezza e fascino femminili è domani alle 21.30 nei giardini Tonucci in largo Bellariva a Torrette. Sfileranno venti giovani tra 18 e 30 anni, alle quali potranno aggiungersi, se vorranno, le clienti dei campeggi in zona. La novità, è stato detto ieri, è un modo per riconoscere l’appoggio assicurato alla selezione dai gestori di campeggi lungo la riviera sud di Fano.

La tappa provinciale del concorso è stata presentata ieri negli uffici comunali in viale Battisti e Marco Battistelli, il presidente dell’associazione organizzatrice Torrette Promotion, ha puntato proprio sull’aspetto della visibilità garantita da Miss Italia all’offerta turistica del quartiere balneare. «La manifestazione – ha argomentato Lucarelli – è una delle iniziative per valorizzare Torrette, che peraltro sta risentendo della chiusura per lavori della strada Contessa, sull’usuale percorso che porta al mare i turisti umbri». La direzione artistica della selezione provinciale è affidata all’associazione Onstage di Nicola Anselmi ed Emanuela Giorgi: «Il programma – hanno detto durante la presentazione – prevede il concerto della giovane cantante fanese Asia, che ha una splendida voce, un’esibizione di breakdance e lo spettacolo di fuoco acrobatico proposto dal Duo in scatola». Presenterà il conduttore jesino Marco Zingaretti, che segue da anni le tappe marchigiane di Miss Italia; madrina la giovane fanese Rossella Fiorani, che nel 2017 incantò il pubblico della finale nazionale vincendo la fascia di Miss Coraggio. Conquistando una delle sette fasce in palio, altrettante concorrenti acquisiranno il diritto di partecipare alla fase regionale, per coltivare a quel punto la speranza di arrivare alla finale nazionale dell’8 settembre, in diretta Rai.