In vacanza in camping con la famiglia, ma è ricercato per tentato omicidio: scattano le manette

SENIGALLIA - Era ricercato in Lombardia per tentato omicidio ma se ne stava tranquillamente in vacanza in un camping con la famiglia a Marzocca di Senigallia. L'uomo, un 40enne della provincia di Milano, è però incappato nei controlli dei carabiniri di Senigallia, da cui è emerso che era destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere, per i reati di tentato omicidio e danneggiamento, commessi in provincia di Milano il 5 agosto scorso. L'uomo è stato arrestato e rinchiuso nel caracere di Montacuto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA