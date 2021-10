Carducci-Galilei, una palestra da campioni. Il ginnasta Macchini: «Ragazzi, seguite i vostri sogni»

FERMO - Un pavimento nuovo di zecca e un campo da basket riqualificato. Sono stati consegnati ieri mattina i lavori della palestra dell’Itet Carducci-Galilei. Gli interventi sono stati effettuati dalla Provincia di Fermo e pagati coi fondi legati all’emergenza sanitaria. «Un primo blocco da 380mila euro con cui abbiamo anche sostituito tutte le finestre del corpo di fabbrica storico», ha spiegato Sandro Vallasciani. Un secondo blocco da 300mila euro – ha proseguito l’ingegnere della Provincia – sarà usato per riqualificare la parte alta della biblioteca, dove verranno realizzate delle aule, e per sostituire altre finestre.



Ma non finisce qui. «Abbiamo già finanziata – ha aggiunto Vallasciani – la progettazione per il primo stralcio di adeguamento sismico della scuola. Dei nove milioni complessivi, tre sono già pronti e, appena terminata la progettazione, partiranno i lavori del primo stralcio». Tornando alla palestra e al campo esterno, le ore di educazione fisica gli studenti del Carducci-Galilei le passeranno in un ambiente rimesso a nuovo. Ha parlato di «gioco di squadra perfettamente riuscito», la preside Cristina Corradini. «Dare ai nostri ragazzi un servizio in più e migliore, che rende lo sport quell’eccellenza di cui il Fermano e Fermo in particolare devono andare orgogliosi, è una gioia immensa», ha aggiunto. E quale miglior testimonial di Carlo Macchini per spronare i giovani ad allenarsi?



«Mi sento molto fortunato perché a Fermo è possibile coltivare ogni tipo di passione sportiva», le parole del campione di ginnastica che sta dando un grande lustro alla città e al territorio grazie ai suoi successi sportivi. «Cercate un sogno. Cercatelo veramente e inseguitelo con tutte le vostre forze», ha aggiunto rivolto agli studenti lo stesso Macchini. Che, da un annetto si allena anche nella palestra dell’Itet. Grazie a una convenzione, rinnovata in questi giorni, tra Comune di Fermo e Provincia. Con il primo che, di mattina, apre le porte dei suoi impianti sportivi agli studenti delle superiori e la seconda che, di pomeriggio, fa usare le palestre delle superiori alle società sportive della città. Un importante lavoro svolto in sinergia.



«Oggi – la chiosa del professor Fabio Zippilli per tirare le somme sulla presentazione dei progetti – è sicuramente una giornata di ripartenza, perché la scuola non può prescindere dall’educazione fisica come elemento formativo e culturale e il rinnovamento di questi ambienti è fondamentale per la formazione dei nostri ragazzi».

