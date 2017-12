Schianto all'incrocio maledetto, una donna finisce al pronto soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Schianto a Marina Palmense all’incrocio tristemente noto per i troppi incidenti. Una donna alla guida di una Cinquecento ricoverata all’ospedale Murri di Fermo. Per i rilievi è intervenuta la polizia municipale di Fermo. Lo scontro ha visto protagonisti una Fiat 500 con a bordo la donna rimasta ferita e un Fiat Doblò con a bordo un uomo sulla sessantina praticamente indenne. Per i soccorsi è intervenuta la Croce Azzurra di Porto San Giorgio che ha trasportato la donna al nosocomio di Fermo per accertamenti. I vigili del fuoco sono intervenuti, come sempre in questi casi, per questioni di sicurezza. Rallentamenti al traffico veicolare. L’incrocio sulla statale tra Torre di Palme e Marina Palmense è noto per gli incidenti he si registrano e per questo i residenti chiedono al comune di prendere provvedimenti con dossi rallentatori, semafori intelligenti, tutto quanto possa servire a rallentare la velocità delle auto.