Identificati 5 furbetti dei rifiuti: «Una denuncia penale? Vedremo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Nuova azione dell’amministrazione comunale volta a contrastare il conferimento illecito dei rifiuti. In questi giorni sono stati elevati dalla Polizia Municipale cinque verbali nei confronti degli autori di abbandoni indiscriminati, in particolare rifiuti speciali e non, rilevati con il sistema della videosorveglianza in zona San Tommaso. «Intanto gli agenti della Polizia Municipale dovranno vagliare se ci sono gli estremi per una denuncia di carattere penale – ha detto il sindaco Paolo Calcinaro – i furbetti agendo in questo modo non ingannano il Comune. E’ obbligatorio conferire i rifiuti secondo le disposizioni e le modalità vigenti».