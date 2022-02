Giornata di raccolta dei medicinali: ecco le 13 farmacie che hanno aderito all'iniziativa

FERMO - Anche quest’anno, si svolgerà la Giornata di raccolta del farmaco. Durerà una settimana, da oggi a lunedì prossimo. In 5.000 farmacie che aderiscono in tutta Italia (espongono la locandina dell’iniziativa e l’elenco è consultabile su www.bancofarmaceutico.org), sarà chiesto ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi. Si invitano i cittadini ad andare apposta in farmacia per donare un farmaco.

A Fermo e provincia la raccolta si svolgerà n 13 farmacie. I volontari di Banco Farmaceutico saranno presenti sabato 12. I farmaci raccolti sosterranno 10 realtà del territorio che si prendono cura dei bisognosi. Durante l’edizione del 2021 sono state raccolte 1100 confezioni di farmaci (pari a un valore di circa 8000 euro). «Voglio ringraziare i farmacisti ed i volontari che anche quest’anno renderanno possibile, a Fermo ed in provincia, lo svolgimento della Giornata - dichiara Michela De Vita, responsabile provinciale per la Grf - perché nonostante il maggior carico di lavoro delle farmacie, derivante dalla crisi pandemica, hanno voluto fare un gesto che definisco di “bellezza” e di speranza». Queste sono le 13 farmacie: Bini, Cisbani e Comunale a Fermo; Cuccù a Campiglione, Cingolani a Magliano di Tenna; Casali-Manzetti a Montegranaro; Lattanzi a Sant’Elpidio a Mare; Marchetti a Rubbianello; Di Bacco a Lapedona, Parafarmacia Donati, Michele Pompei, Luisa Pompei e Comunale a Porto San Giorgio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA