Tamponi, farmacie ancora in trincea: ma ora cambiano gli orari. Riparte il camper per i vaccini sulla costa

FERMO - Farmacie in trincea nell’ultimo fine settimana per i tamponi utili per tornare al lavoro nella giornata di oggi. Un problema che era già stato sollevato dalla categoria venerdì scorso, quando sono entrate in vigore le restrizioni sul Green pass, e che si è puntualmente verificato.



La segnalazione

Come segnalato già ieri non sono mancate le file. Ma intanto le stesse farmacie si stanno a mano a mano riorganizzando: la Comunale 1 di Porto Sant’Elpidio, ad esempio, che fra l’altro da pochi mesi si è spostata nella nuova sede di via Belgio con un ingresso anche sulla Statale, ha annunciato il varo di nuovi orari a partire da oggi proprio per venire incontro alle crescenti richieste di tampone. Si allestisce quindi uno spazio esterno con la presenza di un’infermiera addetta all’erogazione del servizio e viene stilato un nuovo orario per i servizi. In sostanza oggi si parte dalle 7.30 alle 9.30 e, nel pomeriggio, dalle 17 alle 20. Domani il servizio attivo nell’orario pomeridiano mentre mercoledì sia di mattina che di pomeriggio, sempre con gli orari del lunedì. Stesso discorso per i giorni successivi, con servizio solo pomeridiano il giovedì e sia di mattino che pomeriggio il venerdì. Infne il sabato si va dalle 9.30 alle 12.30. I tamponi sono a prezzo calmierato .



L’area

Naturalmente accanto alla riorganizzazione del lavoro nelle farmacie per far fronte alla maggiore richiesta di tamponi, proseguono anche le iniziative per cercare di aumentare il numero delle vaccinazioni facilitando l’accesso ai cittadini. Uno di questi modi è l’utilizzo del camper vaccinale che dopo Porto Sant’Elpidio torna a fare tappa a Porto San Giorgio. Una postazione sarà infatti allestita in piazza Matteotti: il personale sanitario permetterà all’utenza l’accesso diretto e senza prenotazioni. In questo modo si cerca di spingere alla vaccinazione anche chi è rimasto finora scettico e che, fra le limitazioni imposte dal Green pass e le facilitazioni del servizio itinerante per il quale non è nemmeno necessario ricorrere alla prenotazione online, alla fine si decide a cedere.



Le categorie

Gli orari, in questo caso, sono i seguenti: oggi si va dalle ore 8 alle 14; domani dalle ore 14 alle 20; mercoledì dalle ore 8 alle 14; giovedì ancora dalle 14 alle 20 e venerdì, infine, dalle 8 alle 14. Intanto si allargano le vaccinazioni per quanto riguarda le terze dosi: dopo over 80 e ultrafragili ora si apre anche agli over 60.

