Stop alla droga, blitz dei carabinieri davanti alle scuole. In azione anche il cane della Finanza

FERMO - Pattuglie fuori dalle scuole per stroncare il traffico di stupefacenti. I carabinieri della stazione di Fermo, insieme al cane della guardia di finanza, hanno presidiato le uscite dagli istituti del capoluogo e le fermate degli autobus, come il terminal.

Controlli mirati che hanno anche prodotto il sequestro di un paio di grammi di hashish. In prossimità della fermata, quasi certamente qualche ragazzo, notando i militari e l’arrivo dei cani, ha deciso di disfarsi dello stupefacente. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.

I militari hanno inoltre eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima, nei confronti dei una 22enne residente in provincia. Il giovane è indagato per maltrattamenti in famiglia e violazione di domicilio, commessi a danno di una ragazza, residente nell’Ascolano e sua ex convivente. La storia tra i due è finita, ma l’uomo non si è rassegnato ed ha iniziato a portare avanti atteggiamenti persecutori che hanno portato il Gip ad emettere il provvedimento.

