Droga e prostituzione: scatta il blitz in forze lungo la riviera

di Pierpaolo Pierleoni

FERMO - Droga e prostituzione: sono iniziati alle 22 e sono proseguiti fino a notte fonda i controlli straordinari messi in campo la notte scorsa dai carabinieri e coordinati dal comandante del Nucleo operativo radiomobile, Serafino Dell’Avvocato. Una presenza massiccia di vetture, sirene ed uomini in divisa che non è passata inosservata ai tanti automobilisti transitati nei centri abitati e lungo la Statale Adriatica.Erano ben 5 le pattuglie operative dell’Arma, tra Norm e militari delle stazioni di Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio. Un’attività particolarmente intensa quella effettuata lungo la Ss16, con decine di automobilisti fermati e sottoposti ad alcol test e perquisizioni per verificare il possesso di sostanze stupefacenti.