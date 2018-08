Controlli negli hotel della costa, un arresto e 61 persone identificate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Nell’ambito di una serie di servizi programmati per il controllo del territorio nei comuni costieri, la poliza ha ispezionato alcune persone alloggiate nelle strutture turistiche del litorale. In una di questei è stato identifcato e arrestato un cinquantenne italiano perchè colpito da un ordine di carcerazione. L'uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Fermo. Gi agenti della Polizia di Stato, coadiuvati da pattuglie del Nucleo Prevenzione Crimine di Pescara, hanno inoltre controllato e identificato 61 persone, di cui 15 stranieri, e 24 veicoli.I controlli continueranno per tutta la stagione estiva.