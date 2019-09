Coltelli ed eroina nel casolare: scatta un nuovo blitz anti droga

di Alessandra Bastarè

FERMO - Continuano incessanti i controlli delle forze dell’ordine su tutto il territorio provinciale per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, una piaga che coinvolge soprattutto i giovani. Tre le persone denunciate dai carabinieri nella giornata di venerdì e 22 i grammi di sostanza stupefacente sequestrati, con eroina e coltelli trovati in un casolare.Fugge nella pineta: acciuffato con eroina, hashish e coltelloI militari della stazione di Porto Sant’Elpidio, coordinati dal Comando provinciale di Fermo e in sinergia con l’unità cinofila della Guardia di Finanza del capoluogo, hanno deferito alla competente autorità giudiziaria tre uomini: un cittadino albanese di 22 anni, D.N., residente a Porto Sant’Elpidio, nullafacente e pregiudicato; un 22enne marocchino, L.S.E., domiciliato a Fermo, senza un impiego e pregiudicato e un 19enne di origine polacca, S.M., residente a Civitanova, anche lui nullafacente.